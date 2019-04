© foto di Andrea Rosito

Il bomber del Catanzaro Eugenio D’Ursi, 12 reti in 27 presenze in Serie C, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del desiderio di conquistare la Serie B dicendosi pronto a rinunciare al titolo di cannoniere del girone C e anche ai tatuaggi: “Castaldo è fortissimo, ma calcia anche i rigori, essere nella sua scia è un onore, però a 5 gare dalla fine si può superare. Sarebbe un sogno che baratterei per la promozione, perché il gruppo viene prima di tutto. - continua D’Ursi - Io per la B starei un paio d’anni senza nuovi tatuaggi visto che ne ho tanti".