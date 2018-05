Catanzaro, domani conferenza stampa di Noto sul futuro

Giornata importante quella di domani in casa Catanzaro: alle ore 16.30, nella sala conferenze adiacente alla sede sociale di via Gioacchino da Fiore, il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Pasquale Logiudice incontreranno infatti la stampa per trarre un bilancio di fine stagione, illustrando le linee programmatiche anche per ciò che riguarda la conduzione tecnica della squadra nel prossimo campionato.