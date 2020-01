Catanzaro, è festa in città: è arrivato Di Piazza

© foto di Federico Gaetano

Una serata di festa in quel di Catanzaro. Era infatti atteso in città Matteo Di Piazza , e intorno alle 20:00 l'attaccante ormai ex Catania ha fatto il suo arrivo in un hotel cittadino, festeggiato da un nutrito gruppo di tifosi giallorossi recatosi in loco per accogliere il calciatore.

Lo riferisce catanzarosport24.it.