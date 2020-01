© foto di Federico Gaetano

Manca soltanto l'annuncio per la conclusione della trattativa tra il Catanzaro e la Juve Stabia per il passaggio in giallorosso di Massimiliano Carlini. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il centrocampista di Terracina è pronto ad unirsi alla rosa a disposizione di mister Auteri: per lui pronto un contratto fino al 30 giugno 2021. Oltre a Carlini, i calabresi potrebbero ufficializzare a breve anche il ritorno di Alvaro Iuliano. La trattativa con il Potenza aveva subito un rallentamento dovuto alla formula del trasferimento ma le parti sono nuovamente vicine e l'accordo ad un passo.