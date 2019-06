© foto di Andrea Rosito

Dopo una prima stagione in maglia Catanzaro vissuta da protagonista, il futuro di Giuseppe Figliomeni potrebbe essere lontano dal club calabrese. Le ultimissime indiscrezioni raccolte infatti raccontano di una lunga serie di interessamenti e sondaggi da parte di club che lotteranno per la promozione già arrivati per il classe ’87 nato a Reggio Calabria che questa stagione, al netto di qualche intoppo fisico, ha messo insieme 24 presenze e 2 gol. Per il momento non è ancora arrivato uno scatto decisivo in grado di battere la concorrenza, ma non è da escludere che nelle prossime settimane il giocatore possa lasciare la squadra di Auteri dopo solo una stagione.