Catanzaro, Fischnaller: "Bene così, ma posso e possiamo dare di più"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Ritorno al gol per Manuel Fischnaller. L'attaccante del Catanzaro ha firmato la terza rete nel 3-0 sul Rieti. A fine gara l'ex Alessandria è così intervenuto in sala stampa: "Sono contento per il gol ma non ne sentivo la mancanza. L'importante è che vinca la squadra e che si giochi bene. Sia a Catania che oggi lo abbiamo fatto alla grande. All'inizio del torneo ci mancava qualcosa negli ultimi venti metri, mentre nelle ultime due gare siamo stati molto più cinici. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di vincere più gare possibile. Per questo stiamo lavorando tanto e bene e finalmente ne raccogliamo i frutti. Son consapevole che anche oggi non è stata la mia miglior partita. Fisicamente sto bene, forse mi manca un po' di sicurezza con la palla per far la differenza. Mi alleno comunque al 100%, so che posso e che possiamo migliorare ancora tanto. Non soffriamo la mancanza di una boa centrale, il mister ci chiede tanto movimento, di non dare punti di riferimento. Mi trovo bene con tutti i miei compagni, siamo tutti forti, anche chi per ora sta giocando un po' di meno, come D'Ursi, Repossi, Infantino. Siamo tanti in attacco e siamo un gruppo forte".