Catanzaro, Furlan: "Ero certo che i risultati sarebbero arrivati"

Protagonista nel successo con alcuni interventi decisivi, il portiere del Catanzaro Jacopo Furlan a fine gara ha dichiarato: "La settimana scorsa avevo detto che se qualche episodio fosse girato a nostro favore, i risultati sarebbero arrivati. E così è stato. Sono contento della mia prestazione, di aver aiutato la squadra. La maglia di Golubovic mostrata da Kanouté? Gli faccio il mio personale in bocca al lupo. Lo conosco e tra noi c'è sempre stato rispetto. Quando sono arrivato gli ho scritto in privato, perché questa opportunità è arrivata per un suo momento sfortunato. Le palle gol concesse? Forse in alcuni momenti della partita ci è mancata un po' di gestione della palla. Il credo della squadra è questo, far più gol possibile. Certo, dobbiamo lavorare su questo, ovvero essere più attenti quando andiamo in vantaggio".