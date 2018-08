Catanzaro, Gazzetta del Sud sul mercato: "Frenata per Eusepi"

Le trattative di mercato del Catanzaro trovano spazio nell'edizione odierna della Gazzetta del Sud, che titola: "Catanzaro, frenata per Eusepi. Baclet e Saraniti le alternative. Al momento non si chiude con la punta che resta il primo della lista di Auteri. Logiudice cerca un difensore centrale under e ci prova per Armellino". E ancora: "Sempre prioritarie le tre uscite dei centrocampisti Van Ransbeeck, Onescu e Zanini".