Fonte: Tuttoc.com

© foto di Andrea Rosito

Luca Giannone è tra i giocatori più in forma di un Catanzaro lanciato all'inseguimento della capolista Juve Stabia. L'ex Pisa è andato a segno domenica con un gran sinistro a volo sbloccando la gara con la Paganese: "Sapevamo che non sarebbe stata semplice, sfide come questa non si preparano da sole come quelle di vertice - ha dichiarato l'attaccante giallorosso a La Gazzetta dello Sport - siamo partiti bene, segnato subito e tutto è diventato più facile. Il gioco del nostro allenatore esalta gli attaccanti e se siamo in giornata prenderci è molto difficile. Domenica è stato importante rosicchiare due punti al Trapani. Ce la giocheremo a viso aperto, sarà senz'altro un bel Catanzaro, la Juve Stabia è forte, merita ciò che ha raccolto, ma ha da perdere più di noi".