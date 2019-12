© foto di Andrea Rosito

Il Catanzaro starebbe guardando in casa Cosenza per rinforzare il proprio reparto mediano e avrebbe messo nel mirino quel Leandro Greco molto apprezzato dal tecnico Gianluca Grassadonia che lo ha allenato l’anno scorso al Foggia. Il giocatore in rossoblù non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, appena nove presenze e solo in quattro occasioni, con il tecnico Braglia che gli ha preferito fin da subito Kanoutè in quel ruolo. Lo riferisce Cosenzachannel.it spiegando che al momento non ci sono da registrare contatti ufficiali fra i due club.