Catanzaro, il ds Logiudice: "Se non si fanno riforme ora non so quando si faranno"

"È un momento questo per fare le riforme". Non ha dubbi Pasquale Logiudice, direttore sportivo del Catanzaro. Il ds giallorosso è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com per analizzare il momento che sta attraversando la terza serie: "Se non si fanno riforme in questo momento non so quando verranno fatte. Vai a fare una riforma su una situazione di emergenza, altrimenti aprirai sempre dei contenziosi. Se uno è in difficoltà e l'ultimo problema è il calcio, il calcio lo deve fare chi ha la possibilità. O vogliamo speculare, o siamo realmente in difficoltà. Oggi siamo arrivati ad un punto in cui bisogna decidere qualsiasi cosa: riforma o meno, una decisione va presa. Ogni volta che c'è un problema si torna agli Under, non si capisce che levano meritocrazia. Altrimenti succede come nelle serie minori: finché sei under bene, poi non ti vuole nemmeno la mamma a casa".

Cosa serve in questo momento?

"Oggi siamo arrivati ad un punto in cui bisogna concentrarsi sulle decisioni. Credo che in questo momento bisogna sedersi ad un tavolo. Ridurre le squadre è importante: in A ci sono 100 giocatori che non sono da serie A, in B anche, in C ce ne sono 200 che non sono di serie C. Giocherà chi avrà un valore".