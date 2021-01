Catanzaro, il giovane Furina verso la Serie A. È a un passo dal Napoli

Per l'attaccante del Catanzaro Vincenzo Furina si stanno per aprire le porte della Serie A. Il classe 2002 infatti, come riferisce Tuttoc.com, è a un passo dal trasferimento al Napoli in prestito per la seconda parte della stagione. Un'operazione che sarà conclusa nella prossima settimana e che permetterà al giovane centravanti di misurarsi con la realtà partenopea.