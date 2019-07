Catanzaro, il Monza irrompe su D'Ursi

© foto di Andrea Rosito

Non sarà facile per il Catanzaro trattenere Eugenio D'Ursi, pezzo pregiato per il quale il Bari avrebbe formulato una offerta importante. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, sull'attaccante partenopeo, classe '95, c'è anche il Monza che avrebbe già preso contatti col club giallorosso.