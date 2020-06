Catanzaro, il presidente Noto: "Credo sia arrivato il momento di una vera riforma"

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il consiglio federale di domani: "Bisogna fare una valutazione attenta sul valore dell’assemblea. Noi possiamo fare tutte quelle che vogliamo, ma poi ci sono state delle decisioni differenti in Consiglio, come accaduto la scorsa volta. Qui occorre rivedere le cose, nella serie C ci sono 60 squadre con visioni diverse. Credo sia arrivato il momento di una vera riforma: ci sono 15-20 città che hanno una certa visione rispetto ad altre, senza togliere nulla agli altri".