Catanzaro, il punto sull’attacco: Ferrari l’ultimo nome

Il Catanzaro dopo aver visto sfumare, o quasi, gli obiettivi Salvemini e Di Piazza continua a sondare il mercato alla caccia di un attaccante. L’ultimo nome, come rivela Tuttoc.com, è quello di Franco Ferrari in uscita da Brescia dove ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione. Il classe ‘95 è l’ultimo di una lunga lista di obiettivi che vanno da Davis Curiale, in uscita dal Catania con l’arrivo di Di Piazza, passando per Andrea Bianchimano del Perugia, su cui la concorrenza è altissima, fino all’esterno Nicola Strambelli del Potenza con cui potrebbe essere imbastito uno scambio con Saveriano Infantino.