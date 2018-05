Catanzaro, il Teramo si è fiondato su Infantino

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Sei reti stagionali in ventisei presenze, e un futuro che potrebbe essere anche lontano dalla Calabria. Stiamo parlando dell'attaccante del Catanzaro, Saveriano Infantino. Il classe '86 nativo di Tricarico, secondo quanto riportato da TuttoC.com, vanta una pretendente in vista dell'estate. Si tratta del Teramo, che starebbe valutando il suo profilo per il parco attaccanti. La certezza? In biancorosso arriverà una prima punta fisica e dal curriculum importante.