Catanzaro in crisi. Tre sconfitte di fila e il presidente manda la squadra in ritiro

vedi letture

Non è un momento facile per il Catanzaro. Le tre sconfitte consecutive hanno stravolto il positivo avvio di stagione e messo in evidenza tutti i problemi della formazione di Gaetano Auteri. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, il presidente del club calabrese Floriano Noto ha deciso di mandare in ritiro fino al big match di lunedì prossimo contro il Bari.