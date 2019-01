© foto di Andrea Rosito

Tante le pretendenti per Saveriano Infantino. L'attaccante, in uscita dal Catanzaro, sarebbe finito nel mirino, tra le altre, anche dell'Alessandria. Secondo quanto riportato da grigionline.com, oltre a Grandolfo e Ferrante, il club piemontese starebbe pensando proprio ad Infantino per rinforzare il reparto offensivo.