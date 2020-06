Catanzaro, Kanoute e i play off: "Possiamo fare benissimo. Noto? Come un padre"

vedi letture

"Possiamo arrivare lontano - riporta catanzarosport24.it - perchè abbiamo fatto una squadra per restare nelle posizioni di vertice però non è andata come tutti ci aspettavamo, la nostra squadra ha una rosa che può fare benissimo ai playoff e che può arrivare lontano , abbiamo tante speranze. A gennaio ho avuto delle richieste anche dal campionato di Serie B , sono rimasto a Catanzaro ed il merito è del presidente: è come un padre che mi vuole bene e mi sta vicino".