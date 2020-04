Catanzaro, Martinelli: "Ripresa poco sostenibile, ma non so come se ne uscirà dopo"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, voce al Catanzaro. A parlare è il difensore Luca Martinelli: "Obiettivamente diventa poco sostenibile la ripresa perché ci sono molte squadre in difficoltà e ci sarebbero costi aggiuntivi per via dei protocolli sanitari. Noi come le altre del Sud meno colpite, saremmo disposti a ricominciare ma in sicurezza. Certo, dipende da chi deve decidere, noi siamo a disposizione. Non so come se ne uscirebbe in caso di mancata ripresa. Sarebbe difficile pensare al dopo, siamo professionisti e allenarsi da soli a casa diventa un problema. Vanno trovate soluzioni per riprendere quanto prima, ma poi è tutto legato all’evoluzione di questa epidemia che ci sta massacrando tutti quanti".