Catanzaro, Noto: "Auteri? Dalle grandi scazzottate nascono grandi amori"

© foto di Andrea Rosito

Conferenza stampa post mercato in casa Catanzaro, con il presidente Floriano Noto che ha tracciato un punto generale della situazione: "Senza andare a ripercorrere tappe passate, dico che abbiamo concluso uno dei migliori calciomercato di Italia, sono arrivati 8-9 innesti e 12 ragazzi hanno salutato Catanzaro, anche se tre di loro sono in prestito: spero facciano bene, così il prossimo anno torneranno da noi a darci una mano. Sono poi felice per il ritorno di Auteri, e del fatto che tutti i malumori tra le varie parti in causa siano rientrati: due risultati positivi sono già arrivati, davanti abbiamo un futuro roseo. Ricordate che dalle più grandi scazzottate nascono i grandi amori".

Andando più nel dettaglio: "A maggio scorso, alcuni calciatori che oggi sposano il nostro progetto, hanno preferito altri tipi di strutture e progetti che avevamo più appeal, poi noi ci siamo riorganizzati e le cose sono cambiate. I risultati positivi chiamano entusiasmo, in ogni singola componente: ora pensiamo ad arrivare più in alto possibile, dire che vogliamo i playoff è banale, sono l'obiettivo minimo visto che ci si entra anche con il decimo posto. Primo posto? Vinciamo tutte le partite, poi vediamo che accadrà".

Una nota amara, però, c'è, ed è riservata allo stadio: "Sullo stadio abbiamo seri problemi, circa la struttura, spero a breve in un incontro con il sindaco, perché in C non si capitalizza, e non si può pensare alla costruzioni di impianti di proprietà. Anche il campo di Giovino non è al top, occorrono dei lavori pesanti in termini economici, ma devono essere le autorità e venirci incontro: stiamo cercando anche altri campi, ma non è semplice".