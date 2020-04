Catanzaro, Noto: "L'obiettivo rimane la B. Ma dovremo trovare una via nuova"

Lunga intervista sulle colonne di Tuttosport a Floriano Noto, presidente del Catanzaro. All’interno della chiacchierata, il numero uno del club calabrese ha parlato di quelli che sono i progetti a medio-lungo termine della società giallorossa: “E’ chiaro che con la situazione che si è venuta a creare con l’epidemia del coronavirus è evidente che tutto è stato travolto per cui cercare di proiettarsi nel futuro diventa un esercizio ancora più difficile e assolutamente complicato. Il coronavirus, non c’è bisogno che spieghi il motivo, ha innescato non solo una problematica drammatica a livello sanitario ma pure economico. Inutile nascondere il fatto che il nostro traguardo è quello di salire in serie B e assestarci nel campionato cadetto ma questo era l’obiettivo di partenza. Dal punto di vista sportivo non cambia nulla ma è evidente che dovremo fare i conti con ciò che comporterà la pandemia a livello di riverbero anche economico. Al momento non sappiamo se e quando riprenderà il campionato, se in maniera tradizionale o con playoff e playout, ammesso che si possa ricominciare. Difficile adesso spostare troppo in avanti l’asse temporale con un presente così eccezionale. Il calcio dovrà ritararsi e darsi una regolata con un complessivo ribasso degli investimenti”.