Catanzaro, Noto: "Mercato? Se Auteri chiederà non ci tireremo indietro"

© foto di Giuseppe Scialla

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, intervenuto alla trasmissione Studio Giallorosso, come riportato da Catanzaroinforma.it, ha espresso il suo giudizio sull'ottimo momento della squadra, che ha messo in fila quattro vittorie: "Il mister ha un gioco che a me piace. Magari dovremmo concretizzare un po' di più e prima in partita ma quando si vince va tutto bene. Con la Reggina abbiamo creato tanto ma il portiere è stato bravo a neutralizzare le nostre tante occasioni. La vittoria nel derby? Sono contento per i tifosi. Mercato? Non ne stiamo ancora parlando, la squadra sta raggiungendo risultati, è in forma ed Auteri crede molto in questi ragazzi. Qualora il mister chiedesse qualcosa, però, non ci tireremmo certamente indietro", ha detto.