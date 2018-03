Catanzaro, Noto: "Non sono contento del nostro piazzamento"

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, nel presentare il nuovo ds Logiudice e il nuovo mister Pancaro ha raccontato in conferenza stampa le tappe della rivoluzione giallorossa: "Da domenica ci sono state continue discussioni tecniche che hanno portato alla situazione odierna. Ieri il diesse Doronzo ha aperto le maglie a questa rivoluzione. Lo ringrazio personalmente e a nome della società perché ha capito la situazione e ha rassegnato le proprie dimissioni. Mezz'ora fa anche il direttore generale Maglione ha sentito doveroso e opportuno compiere lo stesso passo. Ringrazio anche lui, soprattutto per il lavoro svolto in questi mesi delicati visto il caso 'Money Gate'. E anche mister Dionigi ci ha salutato: ha dato il massimo con uno sforzo immane ed è una persona eccezionale sotto il profilo umano, purtroppo non è riuscito a ottenere i risultati sperati per tante motivazioni. Ho capito che Catanzaro vive con lo spettro dei playout: siamo a due punti dai playoff, gli spareggi salvezza sono molto più lontani, considerando anche la distanza dall'ultima in classifica e le nuove penalizzazioni in arrivo nel nostro girone che non toccheranno però la nostra squadra. Con questa rosa, comunque, è innegabile che avrei preferito stare più in alto, diciamo che si puntava al quinto-sesto posto. Non sono contento, quindi, per come siamo posizionati in classifica", riporta TuttoC.com.