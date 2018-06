Catanzaro, Pambianchi: "Arrivo in punta di piedi e con grande umiltà"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Francesco Pambianchi, primo rinforzo del Catanzaro 2018/2019, parla ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Arrivo in punta di piedi e con la massima umiltà. A Rende ho giocato a sinistra o al centro di una linea a 3 sono abbastanza veloce, mi piace impostare l'azione e lottare. L'ultima annata è stata la più difficile, ma il Rende, l'allenatore Trocini e i compagni mi hanno aiutato a rilanciarmi e devo ringraziarli. Poche piazza sono come Catanzaro, che merita palcoscenici più importanti. E poi Auteri è un vincente, uno dei top nella categoria, non sono più un giovane, ma sono sicuro che lavorando con lui avrò l'opportunità di crescere ancora. Per me è una bella sfida".