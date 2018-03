Catanzaro, Pancaro: "È necessario fare bene anche fuori casa"

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Pancaro, tecnico del Catanzaro, ai microfoni del sito ufficiale giallorosso è tornato sul match contro la Virtus Francavilla: "E’ chiaro che mercoledì avremmo dovuto vincere. Ma muovere la classifica è stato comunque fondamentale. Soprattutto in casa il Monopoli, nel girone di ritorno, ha un ottimo ruolino. E’ una squadra ben assortita, la cui forza è sia nel gruppo che nelle buone individualità di cui dispone. Tuttavia noi faremo la nostra gara per provare a raccogliere punti pesanti, cercando di toglierci fuori il prima possibile da questa situazione complicata. Del resto il calendario ci riserva nelle ultime sei giornate, quattro incontri in trasferta e solo due in casa. E’ chiaro che per mettersi al riparo da brutte sorprese occorrerà far bene anche lontano dal Ceravolo”.