Catanzaro, Pancaro: "Il campo mi mancava, non vedo l'ora di iniziare"

© foto di Federico De Luca

Il nuovo tecnico del Catanzaro Giuseppe Pancaro si è presentato in conferenza stampa rilasciando una breve dichiarazione prima in guidare la sua prima seduta d'allenamento: "Sono veramente contento e onorato di essere qua, la società mi ha fortemente voluto e la ringrazio. In questo momento devo concentrarmi sul lavoro visto che abbiamo poco tempo, sono pronto e motivato. Ho grande voglia ed entusiasmo, il campo mi mancava e non vedo l'ora di iniziare a lavorare”.