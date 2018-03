Catanzaro, Pancaro: "Sento grande responsabilità. Darò il massimo"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Pancaro, tecnico del Catanzaro, debutterà domani contro il Trapani. Queste le sue parole in conferenza stampa riportate da TuttoC.com: "Sono molto contento e onorato di essere a Catanzaro. Avevo voglia di tornare a lavoro, il campo mi mancava. Poi da bambino abitavo ad un'ora da Catanzaro, quindi conosco l'attaccamento della gente e il valore del club. L'obiettivo è ovviamente quello di invertire la rotta e basta. Dobbiamo fare il massimo possibile, questo mi ha chiesto la società, e questo massimo non lo conosciamo neanche noi. Ma faremo in modo di tirare fuori il meglio. Sento una grande responsabilità, farò più del mio massimo per ottenere il meglio. Ho trovato uno spogliatoio un po' demoralizzato, e quindi si dovrà lavorare sull'aspetto mentale, ma ho trovato anche grandissima disponibilità da questi ragazzi, adesso dobbiamo solo pensare a lavorare. La maggior parte dei giocatori li ho incontrati da avversari quindi li conosco abbastanza bene, so le loro caratteristiche e le loro qualità".