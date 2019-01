© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Matteo Di Piazza tra i possibili obiettivi per l'attacco del Catanzaro. Non dovesse arrivare il giocatore del Cosenza, un'altra pista, come riportato da catanzarosport24.it, è quella che risponde al nome di Andrea Bianchimano. Il giocatore si è fatto notare nello scorso torneo con la maglia della Reggina, ma con il Perugia in B solo pochi scampoli di gara. A gennaio andrà in prestito e ovviamente a Reggio Calabria sognano un ritorno che però appare improbabile. Ecco quindi che ci pensa il Catanzaro.

Ma ci sarebbe un altro attaccante che si sogna in città. E sarebbe Fabio Mazzeo. Un elemento di categoria superiore, attualmente al Foggia, che conosce e stima mister Auteri. Ma arrivare a Mazzeo appare davvero molto complicato.