Catanzaro, se rimane Infantino nessun movimento in attacco

Ultima settimana di mercato per la Serie C. Secondo quanto rivela Tuttoc.com, per quanto riguarda il Catanzaro tutto dipenderebbe dal futuro di Saveriano Infantino. Se l’attaccante dovesse rimanere in giallorosso sarebbe impossibile ultimare acquisti nel reparto offensivo. In caso di partenza invece verranno effettuati i correttivi necessari.