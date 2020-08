Catanzaro, secondo tampone negativo per il giocatore positivo al Covid-19

Un avvio di nuova stagione non esaltante per il Catanzaro, che si era trovato a sospendere gli allenamenti per alcuni giorni a seguito della positività al Covid-19 di un giocatore. Buone notizie, però. arrivano adesso, perché il tampone di verifica effettuato sul tesserato ha dato esito negativo: necessario ora un terzo tampone.

Di seguito la nota del club:

"Ha dato esito negativo il secondo tampone di verifica per accertare la positività al coronavirus del calciatore dell’US Catanzaro emersa al primo test. L’esame diagnostico, martedì scorso, aveva evidenziato il contagio al Covid-19 dell’atleta che era subito stato posto in isolamento. Il tesserato non si aggregherà ancora ai compagni e domani si sottoporrà a un terzo tampone.

Nel pomeriggio, intanto, è prevista la ripresa degli allenamenti individuali che erano stati sospesi in via precauzionale".