© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Catanzaro è alla caccia di una punta e starebbe spingendo per portare in giallorosso l'esperto Emanuele Calaiò in uscita dalla Salernitana. Secondo quanto riportato da Tuttosport il classe '82 è il colpo del la società calabrese vuole regalare al tecnico Gaetano Auteri per potenziare il reparto offensivo e puntare alla promozione in Serie B. Nonostante la folta concorrenza infatti il Catanzaro avrebbe intenzione di accelerare per chiudere l'affare in breve tempo.