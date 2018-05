Catanzaro, sogno Guarna per la porta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Catanzaro guarda in Serie B per trovare un valido sostituto di Emanuele Nordi che potrebbe lasciare i giallorossi a causa di alcune divergenze sul rinnovo del contratto in scadenza fra un anno. Secondo quanto riferito da Catanzarosport24.it l'obiettivo principale della società calabrese sarebbe Enrico Guarna, classe '85 attualmente in forza al Foggia e nativo proprio di Catanzaro. L'estremo difensore rossonero potrebbe così vestire per la prima volta in carriera la maglia della squadra della sua città.