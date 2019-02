© foto di Andrea Rosito

Giuseppe Statella, esterno offensivo del Catanzaro, ha parlato della lotta al primo posto che sta coinvolgendo diverse squadre tra cui quella calabrese: “Nulla è chiuso per la corsa al primo posto - ha dichiarato il giocatore ai microfoni del Corriere dello Sport -. Finché la matematica non dice il contrario è giusto crederci, in più la Juve Stabia sta iniziando a perdere qualche punto per strada, il che vuol dire che rimanendo in scia e rosicchiando qualcosa di partita in partita, potremmo anche avvicinarci al primo posto”.