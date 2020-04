Catanzaro, Stillo lancia l'allarme dei medici sociali in C: "Ora incontro con FIGC e Lega Pro"

vedi letture

Giuseppe Stillo, medico sociale del Catanzaro, lancia - tramite Repubblica - l'allarme legato all'assenza di comunicazioni verso i sessanta medici sociali delle squadre di Serie C: “Purtroppo sì. Noi medici del girone C abbiamo una chat e siamo in contatto con i colleghi dei gironi A e B. Le nostre posizioni le ha spiegate il professor Enrico Castellacci, presidente della Lamica, l'associazione dei medici di calcio italiani. I protocolli sanitari per la ripresa degli allenamenti nei campionati professionistici, per quanto riguarda la Lega Pro, sono irrealizzabili. Quando ci saranno le condizioni, vorremmo un incontro con FIGC e Lega Pro, per puntualizzare un problema evidente".

Stillo ritiene che i medici di Serie C siano stati ignorati: “Certo. Ci siamo visti realizzare un protocollo che non abbiamo ricevuto, se non magari in via indiretta. A me, ad esempio, lo ha mandato il presidente della mia società. Questo protocollo non lo possiamo modificare, malgrado sia chiaro che un medico di serie C non può chiudersi per tre settimane in una struttura blindata col gruppo squadra. Per due ragioni: perché un club di C non può disporre di un centro sportivo con annessa foresteria, come Juventus, Inter o Milan, e perché, se anche ne disponesse, un medico di Lega Pro ha un'altra attività professionale".