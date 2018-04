Catanzaro, su Sepe si muovono Avellino, Reggina e F. Andria

Fonte: TuttoC.com

Ventisette presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia di Serie C, e anche due gol e due assist confezionati. Parliamo dell'esterno mancino del Catanzaro, Antonio Sepe. Il calciatore classe '92 nativo di Montevideo, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, inizia a far gol anche ad altri club. Su di lui, infatti, c'è l'Avellino in Serie B, e la Reggina e la Fidelis Andria in terza serie.