Catanzaro, trovato l'accordo per il taglio dello stipendio anche con Kanoute

Dopo aver trovato nei giorni scorsi l'accordo per il taglio degli stipendi con la quasi totalità della rosa, il Catanzaro nella giornata di oggi ha comunicato di averlo trovato anche con Mamadou Kanoute. Ora resta solo un giocatore nella rosa giallorossa a non aver sottoscritto l'accordo. Questo il comunicato del club:

"La società Us Catanzaro 1929 rende noto di avere raggiunto l’accordo con Mamadou Kanoute, come con il resto della squadra, per la riduzione degli emolumenti dopo il fermo del campionato a causa dell’emergenza coronavirus. Solo un calciatore – in prestito – non ha sottoscritto l’accordo".