Catanzato, il ds Logiudice: "Stagione particolare, aspettative deluse. Vogliamo giocare i play-off"

vedi letture

Intervistato da TuttoCasertana.it, il direttore sportivo del Catanzaro Pasquale Logiudice, ha ammesso le difficoltà attraversate dalla sua squadra in questa stagione: "Stagione particolare perché potevamo fare di più. Quando si verifica una del genere, ci sono più motivazioni. Cambi di allenatori, rendimenti altalenanti dei giocatori, piazza esigente. Secondo gli addetti ai lavori, era una rosa molto competitiva.Noi, il Catania e il Teramo abbiamo deluso le aspettative. Le sorprese sono state Monopoli, Potenza, Vibonese, Virtus Francavilla e Paganese".

Sul campionato ha aggiunto: "Noi vorremmo svolgere i playoff, compatibilmente a tutte le situazioni sanitarie. Continuando così, si condiziona la prossima stagione. Tutti stanno proponendo, ma non c'è nessuna soluzione definitiva. C'è un problema serio: il protocollo e la responsabilità di attuazione. Siamo sempre in una confusione perché c'è sempre ognuno che pensa ai propri interessi. Il consiglio deve decidere una volta e per tutte. La C non può proseguire."