Cattaneo: "Ho scelto Novara senza pensare se in Serie B o in C"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Luca Cattaneo, jolly offensivo del Novara, si è presentato così in conferenza stampa: "È già la seconda volta che vivo momenti come quelli con la Reggiana: mi era capitato a Savona di fallire e mi è ricapitato a Reggio. Per me è stato un colpo: ero arrivato a gennaio e avevo firmato per due anni e mezzo. Quindi ho perso due anni di contratto. E non se l'aspettava nessuno. Senza contare che sul campo c'era stato un episodio discusso nei playoff, contro la Robur Siena. E mi era già capitato un anno prima, sempre ai playoff, però col Pordenone contro il Parma. Quando mi ha contattato il Novara non ci ho pensato due volte: C o B non m'importava, son venuto subito qua. In cadetteria sarebbe bello giocare, inutile nasconderlo, ma in caso di C andrà bene comunque: non è facile vincere in terza serie, ci sono riuscito solo una volta in C2. In B ho trovato poco spazio al Brescia perché avevo giocato solo due partite da terzino, non proprio il mio ruolo. Inoltre ero stato acquistato dalla vecchia proprietà e con la nuova c'erano stati tanti cambiamenti, di modulo compreso. Sono un trequartista che sa giocare anche sull'esterno. Avrò la fortuna di giocare con Cacia, spero di poter fare tanti assist, cosa che amo, per metterlo nelle migliori condizioni per mandarlo a rete. Qui a Novarello mi son trovato bene con tutti: c'è un bel gruppo e c'è entusiasmo. Personalmente il rinvio di campionato è positivo perché mi ha dato più tempo per prepararmi, visto che sono arrivato ad agosto", riporta Tuttoc.com.