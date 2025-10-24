Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Ancora una trasferta vietata per i tifosi della Cavese, che in questa stagione hanno già saltato quelle di Casarano, Sorrento (a Potenza) e il derby con la Salernitana. Come disposto dal Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, i sostenitori blufoncé non potranno assistere neanche alla gara contro il Picerno, in programma il prossimo 31 ottobre.
L'autorità ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno a causa degli "elevati profili di rischio della partita, in ragione delle rivalità tra le due tifoserie e, in particolare, per la contrapposizione tra la tifoseria della Cavese e quella del Potenza, capoluogo a poca distanza dalla cittadina lucana".
