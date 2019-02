Cavese, De Rosa: "Meritavamo di più, c'è tempo per rifarci"

Fonte: tuttoc.com

© foto di Giuseppe Scialla

Claudio De Rosa, capitano e bandiera della Cavese ha analizzato ai microfoni di TuttoC.com il campionato dei blufoncé, dodicesimi nel girone C: "Per quello che abbiamo fatto in campo avremmo meritato qualche cosa in più. Ma stiamo comunque facendo qualcosa di importante. Vivendo gli allenamenti tutti i giorni, vedo i ragazzi impegnarsi sempre al massimo per migliorare. Stiamo facendo un buon campionato, avremmo potuto fare qualche cosa in più, ma c'è ancora tempo per rifarci".