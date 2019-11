Fonte: Tuttoc.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Tommaso Squillace è ad un passo dal diventare un giocatore della Cavese. Il difensore classe '89, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, entro mercoledì sarà in città per firmare col club blufoncé. Si allontana per il momento invece il centrocampista Antonio Romano, ex Casertana.