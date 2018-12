Cavese, gli aquilotti tornano alla vittoria: Bisceglie ko. Top & Flop

Cavese - Bisceglie 2-0

Nella foto Rosafio

© foto di Andrea Rosito

Immediato riscatto per la Cavese dopo la sberla di Catania: un gol per tempo e Bisceglie battuto. Passano due minuti, metelliani già avanti: rigore concesso per intervento di Longo su Bettini, dal dischetto Favasuli spiazza Crispino. Al 22' segna Scalzone per i pugliesi ma non vale: è fuorigioco. Cavese in gestione ma sempre pronta a ripartire. Al 25' iniziativa di Lia, conclusione a lato. Al 36' Bisceglie per la prima volta pericoloso, schema su punizione, tiro in porta di De Sena, para De Brasi. Ancora Bisceglie due minuti dopo. va fuori il tentativo ravvicinato di Maestrelli, su angolo battuto da Starita. Nel recupero della prima frazione, punizione a giro di Toskic, alta sopra la traversa. Terzo della ripresa, chance per il raddoppio: appoggio di Rosafio per il tiro sul palo di Migliorini, poi Flores Heatley colpisce a botta sicura ma c’è la grande parata di Crispino. Tre minuti dopo, brivido per gli aquilotti, Manetta scivola in area e favorisce il tiro di Starita ma viene respinto da Bruno, segue il tiro fuori di Scalzone. E' il momento di una recriminazione a testa. Prima un contatto a palla lontana tra Manetta e De Sena. Sul capovolgimento di fronte, Flores va giù ma per l’arbitro non c’è da fischiare. Rosafio va ad un passo dal raddoppio al 28': tiro improvviso da fuori, palla a lato di non molto. La Cavese esce definitivamente dalla sofferenza col 2-0: Fella serve Lia, velo di Sciamanna e palla a Rosafio che fredda Crispino.

Tabellino della gara

CAVESE (3-4-3): De Brasi 6; Bruno 6,5, Manetta 6, Silvestri 6; Lia 6,5 (42' st Buda sv), Migliorini 6,5, Favasuli 6,5, Inzoudine 6 (25' st Palomeque sv); Rosafio 7 (42' st De Rosa sv), Flores Heatley 5,5 (15' st Fella 6), Bettini 6 (15' st Sciamanna 6). A disp.: Bisogno, Licata, Logoluso, Tumbarello, Zmimer, Dibari, Di Dato. Allenatore: Modica 6,5

BISCEGLIE (3-4-3): Crispino 6; Maestrelli 6, Markic 6, Longo 5; Toskic 5,5 (8' st Calandra), Bottalico 5,5 (46' st Sisto sv), Giacomarro 6, Camporeale 6; De Sena 6 (38' st Messina sv), Scalzone 6,5, Starita 5,5 (46' st Antonicelli) A disp.: Addario, Raucci, Beghdadi, Casella. Allenatore: Bruno 5,5

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria 5.5

Reti: 2'pt Favasuli su rigore, 41' st Rosafio

Top & Flop della gara

Top:

Rosafio (Cavese): giocate di qualità, interpreta alla perfezione tutto quel che vuole mister Modica.

Scalzone (Bisceglie): con tanta buona volontà e la solita fisicità cerca invano di scuotere la manovra offensiva dei suoi.

Flop:

Flores Heatley (Cavese): giornata d'appannamento, combina poco e niente nella partita da titolare in attacco.

Longo (Bisceglie): interpretabile o meno a livello di decisione arbitrale, si mostra ingenuo nell'occasione del rigore dopo due minuti.