Cavese, i campani superano di misura il Trapani. Top e Flop della gara

Finalmente la Cavese piazza il colpo doc. Dopo aver sprecato in altre occasioni, la squadra di Modica cambia registro e regola il Trapani capolista grazie al tap in vincente di Fella nel primo tratto della ripresa. Primo tempo equilibrato, il Trapani ha sprecato qualcosa, specialmente con Golfo. Alla distanza è uscita fuori la Cavese, capace di impensierire Dini con Rosafio e Sciamanna. Il gol di Fella ha cambiato il copione, vane le sostituzioni di Italiano mentre Modica ha badato a immettere energie fresche con cambi azzeccati. Migliorini, a metà tempo, ha sprecato la chance per chiudere il discorso in anticipo.

Cavese (4-3-3): Vono 6, Silvestri 5, Migliorini 5,5, Rosafio 6,5, Favasuli 7, Sciamanna 6 (70' Bettini 6), Fella 6,5 (78' Agate sv), Tumbarello 6, Licata 6 (78' Inzoudine sv), Bruno 6,5, Lia 6 (67' Manetta 6). A disposizione: De Brasi, De Rosa, Mincione, Buda, Flores Heatley, Landri, Zmimer. All.: Modica 6.5

Trapani (4-3-3): Dini 6, Da Silva 6 , Ramos 5.5, Taugourdeau 6,5 Aloi 6 (78' Toscano sv), Evacuo 6 (63' Nzola 6) Mulè 5.5, Scrugli 5,5, Corapi 6, Tulli 6 (55' Costa Ferreira 6), Golfo 6. A disposizione: Ingrassia, Kucich, D’Angelo, Dambros, Toscano, Mastaj, Girasola, Culcasi. All.: Italiano 5.5

Favasuli (Cavese): passano gli anni ma lui riesce sempre a farsi notare per regia e senso della posizione.

Taugourdeau (Trapani): battagliero, non conosce la parola resa, si danna l'anima dall'inizio alla fine cercando di porre rimedio alla giornata di no di qualche compagno di squadra e di reparto

Silvestri (Cavese): il giovanotto, in tutta onestà, appare a disagio in una categoria come la C, soffre parecchio e riesce solo a limitare i danni.

Ramos (Trapani): parecchio a disagio in alcuni interventi, sul gol di Fella è responsabile più degli altri per essersi fatto sorprendere e tagliare fuori, insomma poca resa e costante difficoltà nel far fronte agli attacchi avversari.