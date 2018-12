Cavese, il derby campano va alla Casertana. I Top & Flop

Cavese-Casertana 1-2

Paride Pinna

Il derby va alla Casertana, tra meriti propri e tanti errori degli avversari. Casertana in vantaggio al 14' con Pinna, che, direttamente da calcio d'angolo, beffa Vono. Il raddoppio arriva quattordici minuti dopo con Castaldo che la butta in rete dopo un goffo disimpegno di Manetta su cross dell'imprendibile Padovan, che a destra fa quel che vuole. Al 38', poi, viene espulso Favasuli per doppia ammonizione, intervento da evitare essendo già ammonito. Nella ripresa, Modica tenta con le sostituzioni di trovare almeno motivazioni maggiori. La Casertana gestisce, spreca il tris con Floro Flores e solo nel finale molla gli ormeggi, consentendo alla Cavese il gol della bandiera con De Rosa, che al secondo tentativo, dopo aver sprecato a porta libera il primo, finalmente batte Adamonis.

Tabellino

Cavese (4-3-3): Vono 5,5; Lia 5,5, Manetta 5, Licata 5, Palomeque 5 (1'st Inzoudine 5,5); Logoluso 5,5 (26' st Buda), Migliorini 5,5, Favasuli 4; Rosafio 6 (42' st De Rosa 6), Sciamanna sv (22' pt Flores Heatley 5), Bettini 5 (1' st Tumbarello 5,5). A disp: De Brasi, Fella, Mincione, Zmimer, Dibari, Di Dato, Fortunato. All. Modica 5.5

Casertana (4-3-3): Adamonis 6; Meola 6,5, Lorenzini 6, Blondett 6,5, Pinna 7; Romano 6, Vacca 6,5, De Marco 6,5; Padovan 7, Castaldo 7, Floro Flores 6 (45' st Matese). A disp: Zivkovic, Muscariello, Chiacchio, Squillante, Moccia, Leonetti. All. Esposito 6.5

Arbitro: Cipriani di Empoli 5,5

Reti: 14' pt Pinna, 28' pt Castaldo (Cas), 48' st De Rosa (Cav)

Note: espulso per doppia ammonizione Favasuli al 38' pt. Ammoniti: Romano, Bettini, Floro Flores, Manetta. Recupero: 3'pt, 3'st.

Di seguito i Top e Flop della gara:

TOP

De Rosa (Cavese): ha avuto pochi minuti a disposizione ma almeno li ha sfruttati bene, mettendo in campo tutto l'orgoglio da capitano quasi non giocatore.

Pinna (Casertana): col suo sinistro ha ingannato Vono da corner ed ha costruito qualche altra chance importante per i compagni.

FLOP

Favasuli (Cavese): non è stato il peggiore ma la sua espulsione, evitabilissima, ha segnato la resa forzata e anticipata.

Floro Flores (Casertana): prestazione da 6 ma non all'altezza del suo passato e dei suoi trascorsi, fisicamente appare indietro e non di poco.