Cavese, il saluto di Moriero: "Grazie per l'affetto di questi mesi"

Il tecnico Francesco Moriero ha affidato al proprio profilo Facebook il proprio saluto alla Cavese e a Cava de’ Tirreni dopo l’esonero dei giorni scorsi: “Vorrei salutare con grande affetto la città e la tifoseria di Cava de' Tirreni che in questi due mesi mi è stata comunque vicina. A prescindere da come è finita sarò un tifoso della Cavese e anche dei miei ragazzi. Un grazie enorme a chi lavora intorno a questa società per il grande lavoro che fa e per il cuore che mette per questi colori: abbraccio e saluto tutti. Spero con tutto me stesso che possa raggiungere l'obiettivo prefissato”.