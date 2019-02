Cavese, il talento di La Ferrara come tesoretto per il futuro

© foto di Pietro Mazzara

Insieme a Marco Castagna, è stato l'innesto più giovane di questa finestra di mercato della Cavese. Lui è Cosimo La Ferrara, ex enfant prodige del Milan che fino a due anni fa ha svolto tutta la trafila nelle giovanili rossonere, prima di approdare a Varese e successivamente a Rieti (i blufoncè lo hanno prelevato proprio dai laziali in chiusura di mercato). Oltre all'età (entrambi sono classe '98), La Ferrara ha in comune con Castagna i natali (sono napoletani doc) e un percorso comune nella società giovanile partenopea Mariano Keller. Un destino che ha finalmente riunito i due ragazzi in un contesto, come quello metelliano, attento alla valorizzazione dei giovani in un programma di crescita graduale e non ossessiva. Con la Sicula, peraltro, Castagna ha potuto bagnare l'esordio subentrando a 12' dal termine a Rosafio. Presto arriverà anche il momento di La Ferrara, esterno offensivo eclettico, capace di disimpegnarsi su entrambe le fasce e di giocare dietro gli attaccanti per via di una tecnica individuale sopraffina e di una buona predisposizione alla conclusione in porta. Elementi che, nel corso della sua parentesi milanista, avevano attirato anche le attenzioni di tantissimi osservatori ma soprattutto di Mino Raiola, pronto a scommettere sulle sue qualità. Chi punta molto su La Ferrara è il presidente metelliano Massimiliano Santoriello, convinto, come è nei fatti, che le caratteristiche del ragazzo possano sposarsi appieno con l'idea di gioco praticata da mister Modica (il 4-3-3). Anche per questo la Cavese ha creduto nelle sue potenzialità, iniziando un cammino che nei piani societari ci si augura lungo e produttivo. Galeotta è stata poi la mediazione dell'agente Helga Leoni, che cura da diverso tempo gli interessi del giovane napoletano. Una nuova sfida, per La Ferrara, è appena iniziata...