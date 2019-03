© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Intervenuto durante la trasmissione “Focus Serie C” in onda ogni mercoledi alle ore 21 su OttoChannel, l’attaccante Andrea Magrassi ha parlato del suo futuro. Di proprietà della Virtus Entella, ma in prestito alla Cavese, l’ex Ravenna ha realizzato contro la Paganese la sua prima doppietta stagionale ed è convinto che sia ancora presto per ipotizzare la prossima destinazione: “Mi trovo molto bene a Cava dei Tirreni, spero anzitutto che riusciremo a conquistare i play off e che arriveranno ancora risultati positivi. A gennaio, quando sono andato via dal Ravenna, a pelle ho provato subito sensazioni molto forti e ho accettato molto volentieri la proposta della società campana. Qualora il presidente dovesse chiedermi di restare anche per la prossima stagione è chiaro che un pensierino ce lo farei, mi sono ambientato immediatamente e in questo momento stanno arrivando anche prestazioni importanti e vittorie convincenti”.