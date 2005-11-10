Cavese, Masitto: "Partita giusta per migliorare, sappiamo da dove siamo partiti"

Prima della sfida tra Foggia e Cavese, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei campani Cristiano Masitto: "Giochiamo in uno stadio vero: un stadio importante, tanta gente. E' una squadra che viene da una sconfitta, ma ci deve tenere sempre svegli e quindi la partita. Come dico sempre, è giusta per migliorare, per far vedere le nostre cose e soprattutto anche per tirarci fuori quei difettini che dico sempre che in allenamento magari non riusciamo a vedere, quindi è corretto che andiamo a fare una partita seria che sicuramente ci insegnerà qualcosa.

I risultati si mantengono lavorando seriamente, con entusiasmo e sapendo da dove siamo partiti. Dobbiamo sempre sapere da dove siamo partiti, quindi tutto quello che i ragazzi stanno facendo sul campo se lo stanno guadagnando e quando hai l'osso in bocca non devi fartelo togliere più, quindi bisogna lavorare seriamente. Loro sanno che senza il lavoro serio non arrivano punti.

La squadra deve essere pronta a tutto perché mancano 27 punti alla salvezza e questo è un obiettivo talmente importante per noi tutti, per questa società e quindi dobbiamo pensare solo a quello e bisogna andare a strappare i punti su tutti i campi, indipendentemente da come si chiama la squadra avversaria".