Cavese, Migliorini: "Qui sto bene, resterei volenitieri"

Ospite della trasmissione Focus Serie C in onda ogni mercoledì su OttoChannel, il centrocampista della Cavese Andrea Migliorini ha parlato del suo futuro. Dopo aver elogiato la società e la tifoseria sottolineando l'unità del gruppo e il calore di una piazza sempre incisiva, l'ex Messina ha detto quanto segue: "Sono in scadenza, ma se la Cavese mi chiedesse di rinnovare non ci penserei due volte. Il pubblico è il dodicesimo uomo e ci fa respirare aria di calcio vero, la proprietà è seria e ringrazio anche il direttore sportivo Pavone che mi ha sempre dimostrato fiducia. Bisognerà sedersi attorno a un tavolo per ragionare, ma sarei contentissimo di proseguire la mia avventura a Cava".